مسؤول أوكراني: إسرائيل ستزودنا بأنظمة إنذار ضد المسيّرات
قال السفير الأوكراني في تل أبيب يفجن كورنيتشوك، الجمعة، إن إسرائيل ستزود أوكرانيا، بأنظمة إنذار متطورة ضد الطائرات دون طيار والصواريخ، "في الفترة القريبة المقبلة".
وأكد كورنيتشوك، في إفادة صحفية نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "العمل جار لنقل أنظمة الإنذار المتطورة ضد الصواريخ والطائرات دون طيار الإسرائيلية إلى أوكرانيا".
ودعا إسرائيل "لمزيد من التعاون والنشاط مع أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي، على خلفية إمداد إيران بطائرات من نوع كاميكازي دون طيار إلى موسكو".
وأوضح السفير الأوكراني، أن "إسرائيل تميل إلى تجنب مناقشة مساعداتها العسكرية والتكنولوجية للدول الأجنبية".
وأشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي لا يسمح له بالتعليق عليها علانية.
وكان تقرير صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، كشف خلاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد فوزه في الانتخابات، كان يدرس طلبه لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي.
جاء بيان الرئيس الأوكراني في حينه، بعد شهر من مطالبة الحكومة الأوكرانية إسرائيل بأنظمة دفاع جوي، مما سيسمح لها بمواجهة أي صواريخ باليستية إيرانية تستخدمها روسيا.