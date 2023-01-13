مسؤول أوكراني: إسرائيل ستزودنا بأنظمة إنذار ضد المسيّرات

وأكد كورنيتشوك، في إفادة صحفية نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "العمل جار لنقل أنظمة الإنذار المتطورة ضد الصواريخ والطائرات دون طيار الإسرائيلية إلى أوكرانيا".

ودعا إسرائيل "لمزيد من التعاون والنشاط مع أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي، على خلفية إمداد إيران بطائرات من نوع كاميكازي دون طيار إلى موسكو".

وأوضح السفير الأوكراني، أن "إسرائيل تميل إلى تجنب مناقشة مساعداتها العسكرية والتكنولوجية للدول الأجنبية".

وأشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي لا يسمح له بالتعليق عليها علانية.