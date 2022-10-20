إيران تنفي عزمها تزويد روسيا بصواريخ لاستخدامها في أوكرانيا

نفت إيران عزمها تزويد روسيا بصواريخ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك في اتصال بين وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان ونظيره جوزيب بوريل، الخميس، أتى بينما وافق الاتحاد الأوروبي على معاقبة طهران لـ"تسليم" موسكو طائرات مسيّرة.

وتزايدت في الأسابيع الماضية اتهامات كييف وحلفائها الغربيين لروسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لشنّ هجمات في أوكرانيا. كما تحدثت تقارير صحفية غربية عن نيّة طهران تزويد موسكو بمسيّرات إضافية وصواريخ بالستية قصيرة المدى.

وقال أمير عبداللهيان: "اليوم، خلال مباحثة هاتفية مع جوزيب بوريل، أعدت تذكيره بأن سياستنا الواضحة هي معارضة الحرب والتصعيد في أوكرانيا"، وذلك في تغريدة عبر تويتر.

وشدد على أن "مزاعم إرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى وجود "تعاون في المجال الدفاعي مع موسكو، إلا أن سياستنا بالتأكيد ليست إرسال الأسلحة والطائرات المسيّرة ضد أوكرانيا".

وفي ظل الاتهامات، أكدت إيران مرارا أنها لم تزوّد أيا من روسيا وأوكرانيا بمعدات "لاستخدامها في الحرب"، بينما نفى الكرملين، الثلاثاء، علمه باستخدام الجيش الروسي مسيّرات إيرانية.

واتهمت أوكرانيا روسيا باستخدام 4 طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لقصف كييف، الإثنين. كما قالت إن دفاعاتها الجوية أسقطت 223 طائرة كهذه منذ منتصف أيلول/سبتمبر.

ونفت موسكو وطهران في الأمم المتّحدة، الأربعاء، أن تكون المسيّرات التي تستخدمها روسيا إيرانية الصنع، وذلك في أعقاب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي بطلب من دول غربية.

والخميس، أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي موافقة التكتل القاري على معاقبة 3 أفراد وكيان يزودون روسيا بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدم لقصف أوكرانيا.

وكتبت الرئاسة على تويتر: "بعد ثلاثة أيام من المحادثات، اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على إجراءات ضد الكيانات التي تزود (روسيا) بالطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تضرب أوكرانيا".

وأضافت: "قررت دول الاتحاد الأوروبي تجميد أصول ثلاثة أفراد وكيان مسؤول عن تسليم الطائرات المسيّرة"، مؤكدة الاستعداد "لتوسيع العقوبات لتشمل 4 كيانات إيرانية أخرى كانت مدرجة أصلا على قائمة عقوبات سابقة".

وكانت الخارجية الإيرانية أعربت، الثلاثاء، عن استعدادها لإجراء مباحثات مع كييف لتوضيح "مزاعم" تزويدها موسكو بأسلحة وطائرات مسيّرة لاستخدامها في الحرب التي بدأتها القوات الروسية في 24 شباط/فبراير.

وفي اليوم ذاته، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنه اقترح على الرئيس فولوديمير زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بالكامل، بعدما خفّضت كييف الحضور الدبلوماسي لطهران على أراضيها بشكل كبير، في أيلول/سبتمبر؛ وذلك لأسباب عدة منها "احتمال استمرار تزويد إيران لروسيا بالأسلحة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرت تقريرا في 16 تشرين الأول/أكتوبر، أشارت فيه الى أن إيران تعتزم إرسال مزيد من الطائرات المسيّرة "وصواريخ أرض أرض" إلى روسيا، وذلك وفق مصادر أمنية من الولايات المتحدة ودول حليفة لها.