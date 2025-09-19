"وول ستريت جورنال": اتصالات أمريكية مع طالبان بشأن قاعدة "باغرام"

يجري مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات مع حركة طالبان بشأن إعادة تأسيس وجود عسكري أمريكي صغير في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان كنقطة انطلاق لعمليات مكافحة الإرهاب، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله، إن إعلان الرئيس ترامب المفاجئ يوم الخميس عن سعيه لاستعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان يُعدّ أحد العناصر المحتملة لجهود دبلوماسية أوسع نطاقًا لتطبيع العلاقات مع طالبان.

وتشمل المحادثات، التي يقودها المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الأسرى، آدم بوهلر، تبادلًا محتملًا للأسرى، واتفاقًا اقتصاديًا محتملًا، وجانبا أمنيًا، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وقد يشمل ذلك تمركز طائرات عسكرية مأهولة أو طائرات من دون طيار في القاعدة المترامية الأطراف شمال كابول، والتي كانت أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان طوال فترة الحرب التي استمرت 20 عامًا وانتهت عام 2021.

أخبار ذات علاقة ترامب يريد العودة إلى أفغانستان.. لماذا الآن؟

ومن جهته، رفض المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأفغانية، ذاكر جلالي، العودة المحتملة للقوات الأمريكية إلى أفغانستان، في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه ترك الباب مفتوحا أمام أشكال أخرى من التعاون.

وكتب جلالي: "أفغانستان وأمريكا بحاجة إلى التعاون، ويمكنهما بناء علاقات اقتصادية وسياسية قائمة على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة، دون وجود عسكري أمريكي في أي جزء من أفغانستان".

وأضاف: "لم يقبل الأفغان قط بالوجود العسكري عبر التاريخ، وقد رُفض هذا الاحتمال رفضًا قاطعًا خلال محادثات الدوحة واتفاقها، ولكن فُتحت أبوابٌ لاتفاقيات أخرى".

وقال المسؤول الأمريكي إن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، ولا توجد أي خطط لنقل القوات إلى باغرام في وقت قريب.