روسيا تتقدم وكييف تواجه الاستنزاف.. حرب أوكرانيا تدخل "مرحلة فاصلة"

تبدو الحرب الروسية الأوكرانية أمام مرحلة فاصلة؛ إذ يتسارع المشهد الميداني بتقدم روسي متدرج في جبهات متعددة يقابله انحسار في قدرات أوكرانيا الدفاعية.

أخبار ذات علاقة دعم جوي واستخباراتي.. تفاصيل جديدة عن الضمانات الأمريكية لأوكرانيا

وفي الوقت ذاته تتحرك خيوط السياسة خلف الكواليس بين موسكو وواشنطن، بعيدًا عن ضغوط أوروبا ونداءات كييف لوقف إطلاق النار.

وتشير تحليلات إلى أن موسكو نجحت في فرض رؤيتها على واشنطن، على الرغم من أن كييف تواجه استنزافا بشريا ولوجستيا خطيرا؛ وهو ما يجعل مسار الحرب خلال الأشهر المقبلة مفتوحا على احتمالات متناقضة بين تصعيد دموي أوسع أو تسوية سياسية مفروضة.

تحول نوعي

مدير مركز "جي إس إم" للأبحاث والدراسات في موسكو، الدكتور آصف ملحم، قال إن التطورات الميدانية تشهد تحولا نوعيا، حيث نجحت القوات الروسية في طرد القوات الأوكرانية من بلدة فورونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأكد ملحم في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن هذا التقدم يأتي ضمن عملية هجومية متواصلة تهدف إلى توسيع نطاق السيطرة الروسية في الشرق الأوكراني.

وأشار إلى أن موسكو تسعى للسيطرة على بلدة فيليكو - ميخايليفسكي بعد أن تمكنت من فرض نفوذها على مالييفكا وفورونوي، وتهاجم حاليا سيشنيف في إطار هجوم منسق.

وأضاف أن الوضع في زيلوني غاي يمكن وصفه بـ"الرمادي"، حيث لا تزال القوات الأوكرانية تنفذ هجمات مضادة للحفاظ على مواقعها.

وذكر أن مساحة التقدم الروسي الجديد تبلغ نحو 2.5 كيلومتر مربع، مشيرا إلى أن صورا جوية وفيديوهات من الجانب الأوكراني نفسه أظهرت أن بلدتي فورونوي ومالييفكا أصبحتا تحت السيطرة الروسية، وهو ما اعترف به محللون عسكريون أوكرانيون.

معارك محتدمة

في جبهة سومي، أوضح المحلل الروسي، أن أوكرانيا استعادت السيطرة على بيسالوفكا، وأن المعارك لا تزال محتدمة في بلدتي فاراشينو ويوناكوفكا.

وفي محور ليمان، شنت القوات الأوكرانية هجوما على مواقع روسية في نوفوميخايلوفكا، غير أن الطائرات المسيّرة الروسية كبّدتها خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن روسيا عززت وجودها في زابوريجيا وتتحرك نحو كاميشيفاخا ويانفارسكوي لقطع الإمدادات الأوكرانية.

أخبار ذات علاقة زابوريجيا تشتعل مجددا.. روسيا تعيد رسم خطوط المعركة على الجبهة الجنوبية

وفي نوفوبافلوفسكي، رفعت القوات الروسية علمها في جنوب بلدة فيليا، لكن السيطرة الكاملة لم تتحقق بعد، إذ لا تزال القوات الأوكرانية متمركزة في الأجزاء الشمالية والوسطى.

وفي كوبيانسك، تقدمت روسيا في محيط ميروفوي وغابات سوبوليفكا، فيما تواصل أوكرانيا هجمات مضادة نجحت عبرها في صد القوات الروسية في بعض الأحياء.

مقترحات سياسية

ومن جانبه، كشف المحلل السياسي الخبير في الشؤون الروسية، الدكتور محمود الأفندي، عن نجاح موسكو في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إدراج أي بند لوقف إطلاق النار في المقترحات السياسية الخاصة بالحرب، رغم الضغوط الأوروبية والأوكرانية.

وقال الخبير في الشؤون الروسية، إن موسكو كانت ترى في الهدنة "فخا" يمنح أوكرانيا وقتًا لإعادة ترتيب صفوفها، وذلك على الرغم من أن الجيش الأوكراني لا يزال يواجه حصارا في أربع مناطق استراتيجية قد يؤدي انهيارها إلى سقوط خطوط الدفاع الأخيرة.

وأكد الأفندي أن التقديرات الغربية نفسها باتت تعترف بحجم الخسائر الأوكرانية، مشيرًا إلى أن أعداد القتلى والمفقودين تجاوزت 1.7 مليون منذ بداية الحرب.

وأضاف المحلل السياسي أن كييف تواجه أزمة خانقة في الذخائر ونقصا في المقاتلين المحترفين؛ وهو ما يجعل خيار الاستسلام واردا خلال شهر أو شهرين ما لم يحدث تدخل غربي مباشر.

أخبار ذات علاقة روسيا تعلن تدمير محطة ستارلينك ومراكز تحكم بالمسيرات الأوكرانية

وذكر أن موسكو نجحت في فرض معادلة جديدة عبر الجمع بين التقدم الميداني والمكاسب السياسية، وهو ما قد يُفضي إلى نهاية الحرب قبل حلول الشتاء، خاصة بعد أن تراجعت فرص الحلول الدبلوماسية نتيجة رفض كييف وبروكسل شروط موسكو.