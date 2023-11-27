كوريا الشمالية تعزّز وجودها العسكري على حدودها الجنوبية

أرسلت كوريا الشمالية قوات إلى حدودها الجنوبية لإقامة نقاط حراسة كانت أزالتها بموجب اتفاق العام 2018 مع سيول، على ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي الإثنين، بعدما أطلقت بيونغ يانغ قمرًا اصطناعيًّا لأغراض التجسس أثار توترًا.

وردًّا على إطلاق القمر الذي أجّج التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت سيول تعليقها العمل جزئيًّا بالاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف التوترات عند الحدود؛ ما دفع بيونغ يانغ إلى التوقف كليًّا عن تطبيق الاتفاق.

وقال مسؤول في الجيش الإثنين لوكالة فرانس برس، إن بيونغ يانغ أرسلت في الفترة الأخيرة طواقم مسلحة لإقامة نقاط الحراسة مجددًا.