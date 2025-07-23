ألمانيا توافق على تسليم 40 مقاتلة "يوروفايتر" لتركيا

أفادت مجلة "شبيغل" الإخبارية اليوم الأربعاء بأن الحكومة الألمانية مهدت الطريق لتسليم 40 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا عقب قرار من مجلس الأمن الاتحادي لصالح تسليمها.

وتجري تركيا محادثات لشراء طائرات يوروفايتر تايفون، التي يصنعها كونسورتيوم ينتمي إلى كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، ممثلا في شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن قيمة الصفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 5.6 مليار دولار.

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وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، أن أنقرة تسعى لإتمام صفقة مقاتلات "يوروفايتر تايفون" في أقرب وقت ممكن، بعد أن أبدت ألمانيا وبريطانيا مواقف إيجابية تجاه عملية البيع.

وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، لاقتناء هذه الطائرات منذ عام 2022، إلا أن المفاوضات تعثرت مراراً بسبب تحفظات ألمانية مرتبطة باعتبارات سياسية.

وتعد ألمانيا واحدة من أربع دول تشارك في إنتاج "يوروفايتر"، إلى جانب بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا؛ ما يجعل موافقتها شرطاً أساسياً لإتمام أي عملية تصدير.