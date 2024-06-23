طالبان تطالب إيران الاعتراف بشرعية حكومتها

طالب المتحدث باسم حكومة حركة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، الأحد، إيران بالاعتراف بشرعية الحركة التي تم تشكيلها في أيلول/سبتمبر 2021 وذلك بعد سيطرتها على أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية منتصف العام ذاته.

وقال مجاهد في حديثه، اليوم الأحد، لوكالة أنباء "تابناك" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري "إن توقعات هذه الجماعة أكبر من إيران، ويجب على الجمهورية الإسلامية أن يكون لديها تفاعلات أكبر في مجال الاعتراف بطالبان من الدول الأخرى".

وعند سؤاله عن رغبة طهران بمشاركة جميع المجموعات العرقية والدينية في حكومة طالبان، أضاف مجاهد "إن هذه مسألة داخلية في أفغانستان ويجب احترامها".

وقال مجاهد: إن "تشكيل الحكومة وشكل نظام الحكم والشمولية وعدم الشمولية هي حصرية للأفغان ولا تخص أي دولة أخرى".