قتيل في روسيا جراء ضربة أوكرانية على مركز للنازحين

قُتل شخص وأصيب اثنان بجراح، اليوم الثلاثاء، في قصف أوكراني على مركز للنازحين في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب ما أعلنه الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف.

وقال غلادكوف على تلغرام: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية بسلاح المدفعية مركزًا للنازحين يضم مدنيين مسنين وأطفالًا.. قتل حارس أمن وأصيب شخصان بجراح".

وذكر أن الجريحين "في حالة خطيرة في العناية المركزة" مع "إصابات اخترقت بطن" أحدهما، بينما أصيب الآخر في الصدر.

وأرفق غلادكوف رسالته بصور لمبنى متضرر ونوافذه محطمة، وخندق ناجم عن اصطدام قرب غرفة حارس الأمن، وبالغين وأطفال يتم إجلاؤهم في حافلات.