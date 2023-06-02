دول بريكس تدعو إلى "إعادة توازن" النظام العالمي

أعلن دبلوماسيون كبار من دول بريكس خلال محادثات في جنوب إفريقيا، يوم الخميس، أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى الكتلة إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية.

ودعا وزراء خارجية مجموعة الدول الخمس، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى "إعادة توازن" النظام العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماعهم في الكاب في إطار مؤتمر يستمر يومين تطغى عليه تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار خلال كلمة افتتاحية: "اجتماعنا يجب أن يبعث رسالة قوية مفادها أن العالم متعدد الأقطاب، وأنه يعيد توازنه، وأن الطرق القديمة لا يمكنها معالجة الأوضاع الجديدة".

وأضاف: "نحن رمز للتغيير ويجب أن نتصرف على هذا الأساس".

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى عزل موسكو إلى حد كبير على المسرح الدولي، ما دفعها إلى السعي لتوثيق العلاقات مع الصين وغيرها.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "أكثر من عشر دول" قد أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس.