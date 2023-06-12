واشنطن تقرر تجديد عضويتها في "اليونسكو"

ووفقا للموقع، فقد تم الاتفاق على الخطة نتيجة لمفاوضات مطولة بين وزارة الخارجية وممثلي المنظمة، منها الاتفاق على جدول زمني لسداد مستحقات المنظمة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن "بلاده لديها نية للعودة إلى اليونسكو"، منوها إلى أن "العديد من الدول وجهت اللوم لواشنطن لأنها لم تأخذ مثل هذه المنظمات على محمل الجد".