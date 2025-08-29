فضيحة تضرب برنامج "صواريخ الرعب" الأوكرانية وشريك زيلينسكي بدائرة الاتهام

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "كييف إندبندنت"، أن وكالة مكافحة الفساد في أوكرانيا تحقق مع شركة الطائرات من دون طيار "فاير بوينت" المشهورة بتصنيع صواريخ كروز "فلامنغو"، الملقبة بـ"صواريخ الرعب" بسبب مخاوف من تضليل الحكومة بشأن التسعير.

وبحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة كانت شركة صناعة الأسلحة غير معروفة تقريبًا خارج دوائر الدفاع في أوكرانيا، على الرغم من أنها تبدو واحدة من أكبر الجهات المتلقية لأموال ميزانية الطائرات من دون طيار بوزارة الدفاع - إن لم تكن الأكبر -.

وأضافتت الصحيفة أنه "خلال الأسابيع الماضية، شنّت شركة (فاير بوينت) حملةً ترويجيةً واسعة، لطائراتها المسيّرة من طراز FP-1 الموجهة للضربات العميقة وصاروخ كروز (فلامنغو) في وسائل الإعلام الغربية".

أخبار ذات علاقة صفقة مليارية.. واشنطن توافق على بيع ذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا

سلاح ناجح

وفي أول تعليق علني له على هذا السلاح، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي صاروخ "فلامنغو" بأنه "الأكثر نجاحًا" الذي تمتلكه أوكرانيا في ترسانتها للدفاع ضد الهجمات الروسية الشاملة التي استمرت قرابة أربع سنوات.

وكجزء من التحقيق، يبحث مكتب مكافحة الفساد الوطني في نيجيريا المخاوف من أن شركة "فاير بوينت" بالغت في تقدير قيمة مكوناتها أو عدد الطائرات من دون طيار التي تسلمها للجيش، أو كليهما، وفقًا للمصادر، التي تضم مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وممثلين عن الصناعة، والذين وافقوا جميعًا على التحدث بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التحقيق وتفاصيل الشركة.

تحقيقات سرية

وأضاف تقرير الصحيفة أنه عندما تم الاتصال بالمتحدث باسم المكتب الوطني لمكافحة الفساد، رفض التعليق على الأمر، قائلًا إن الوكالة لا تستطيع مناقشة الأمر "لأنه يتعلق بسرية التحقيقات".

وأكدت شركة "فاير بوينت" لصحيفة "كييف إندبندنت" وجود تحقيق، لكنها قللت من أهميته، ونفت الاتهامات، وصورت التحقيق على أنه يعتمد على شائعات نشرها المعارضون وجزء من تحقيقات أوسع نطاقًا في نظام المشتريات الدفاعية في أوكرانيا.

قالت إيرينا تيريك، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في شركة "فاير بوينت"، لصحيفة "كييف إندبندنت": "لا معنى للبحث عن الأسرار حيث لا توجد أسرار"، على حد تعبيرها.

أخبار ذات علاقة كوبنهاغن تحتضن اجتماعًا أوروبيًا لبحث دعم أوكرانيا والوضع بغزة

ولفت التقرير إلى أن التكتم في زمن الحرب أبقى إنتاج الأسلحة في طي الكتمان إلى حد كبير.

وبينما لا يزال من غير الواضح حتى الآن مدى تقدم تحقيق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في قضية "فاير بوينت"، يُمثل التحقيق أحد أهم التحقيقات المعروفة في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ سريعة النمو في أوكرانيا، وفي منتجاتها الجديدة المفضلة في مجال إنتاج الأسلحة.

كما يأتي في أعقاب حملة قمع حكومية على المكتب الوطني لمكافحة الفساد الشهر الماضي، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رد على تدقيق المكتب في شركاء زيلينسكي.

أفادت ثلاثة مصادر أن التحقيق الجاري الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد، يُشير إلى أن المالك النهائي للشركة هو تيمور مينديتش، رجل الأعمال الذي يشارك في ملكية استوديو التلفزيون "كفارتال 95" الذي أسسه زيلينسكي.

ولم تُوجّه أي تهم لأي فرد أو كيان، في ظل استمرار التحقيق.

أخبار ذات علاقة مباحثات أمريكية تركية لمناقشة سبل إحلال السلام في أوكرانيا

وصرح المصدر الحكومي، المطلع على مواد التحقيق، للصحيفة: "تنتشر شائعاتٌ كثيرةٌ حول ارتباط طائرات (فاير بوينت) المسيرة بمينديتش، وأنا على يقينٍ تامٍّ بأن هذه الرواية للأحداث مطابقةٌ للواقع".

وبحسب وثائق اطلعت عليها صحيفة "كييف إندبندنت"، باعت الشركة طائرات من دون طيار من طراز FP-1 طويلة المدى بقيمة 13.2 مليار هريفنا - أي ما يعادل 320 مليون دولار تقريبًا - للحكومة في عام 2024.

ووفقًا لميزانيتها السنوية، أنفقت وزارة الدفاع ما مجموعه 43 مليار هريفنا (1.04 مليار دولار) على الطائرات من دون طيار في ذلك العام، ما منح "فاير بوينت" ما يزيد قليلًا على ثلث الإجمالي.

وقال تيريك لصحيفة كييف إندبندنت إن الشركة باعت حوالي 2000 طائرة من دون طيار بعيدة المدى في عام 2024.

55 ألف دولار للطائرة

وتبيع الشركة الطائرات من دون طيار بحوالي 55 ألف دولار للطائرة، وهو ما يعني أن إجمالي المبيعات سيصل إلى حوالي 110 ملايين دولار.

وبين عامي 2023 و2024، ارتفعت إيرادات الشركة، وفقًا لوثائق الشركة المتاحة للجمهور، من 4 ملايين دولار أمريكي إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي.

من جهته، أفاد مصدر مطلع على عقود "فاير بوينت "أن الشركة ستحصل على أكثر من مليار دولار أمريكي عام 2025 من عقود حكومية.

وأقرّ تيريك بتلقيه تمويلًا عبر "النموذج الدنماركي" للتمويل الأوروبي المُقدّم لشركة "فاير بوينت" عبر وزارة الدفاع.

وقال تيريك للصحيفة إن الشركة حصلت أيضًا على تمويل كجزء من صفقة بقيمة 5 مليارات يورو مع الحكومة الألمانية، والتي تم الإعلان عنها في مايو.

أفادت مقابلة حديثة أجرتها وكالة "أسوشيتد برس" مع "فاير بوينت" أن الشركة تُنتج 100 طائرة مُسيّرة بعيدة المدى من طراز FP-1 يوميًا.

أخبار ذات علاقة ما بعد الحرب في أوكرانيا.. ما حدود دعم واشنطن الاستخباراتي والجوي لكييف؟

ويُقدر إجمالي هذه الأرقام بحوالي ملياري دولار سنويًا، وصرحت تيريك لصحيفة "كييف إندبندنت" أن إنتاج 100 طائرة يوميًا هو الحد الأقصى الذي يُمكن للشركة إنتاجه.

وأضافت أنهم لا يصلون إلى هذه الحصص بين العقود، ولكن من المُقرر أن يُنتجوا حوالي 9 آلاف طائرة هذا العام، ولا تشمل هذه الأرقام صواريخ كروز FP-5 "فلامنغو" التي بدأت الشركة بالترويج لها مؤخرًا.

ضربات فعالة

وبحسب تقرير صحيفة "كييف إندبندنت"، فإن الطائرة FP-1 هي اليوم طائرة من دون طيار فعالة في الضربات العميقة، لكن يبدو أن هذا لن يكون الحال في عام 2024، عندما كانت الشركة تبيع بالفعل كميات كبيرة من الطائرة من دون طيار لوزارة الدفاع.

وزعم المصدران في الصناعة أنه بعد فترة قصيرة من تأسيسها في عام 2023، بدأت الشركة في إنتاج طائرات من دون طيار بالكاد تعمل، في حين تلقت تمويلًا تفضيليًا ضخمًا من الحكومة.

في حين أن إنتاج طائرات من دون طيار غير فعّالة في بداياته ليس مخالفًا للقانون ولا بالضرورة غير أخلاقي، فإن شركة تستفيد من المحسوبية السياسية، بينما تُقدّم منتجًا دون المستوى تُثير تساؤلات حول الرقابة والمساءلة، في حالة فاير بوينت، يبدو أنها وُصفت منذ البداية بأنها الوريث الواضح لطموحات أوكرانيا في شنّ هجمات جوية عميقة.

وبحسب المصدر الحكومي، بدأ التحقيق منذ نحو أربعة أشهر، قبل وقت قصير من حملة القمع رفيعة المستوى التي شنتها إدارة زيلينسكي لتقليص استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في الشهر الماضي.