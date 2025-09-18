زيلينسكي: الجيش الأوكراني يشن هجوماً مضاداً على الجبهة الشرقية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن الجيش الأوكراني ينفذ هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية على الجبهة الشرقية.

ووصف زيلينسكي القتال بأنه عنيف في دوبروبيليا، وبوكروفسك، في منطقة دونيتسك.

وقال في خطاب مصور: "في الواقع، قواتنا تحرم المحتل من فرصة تنفيذ عملية هجومية كاملة، وهو ما كان يخطط له منذ فترة طويلة ويعوّل عليه".

إلى ذلك، قالت الشرطة الأوكرانية إن ضربة روسية بقنبلة موجهة قتلت 5 أشخاص في مدينة كوستيانتينيفكا شرق البلاد قرب جبهة المعركة.

وذكرت الشرطة في بيان عبر تطبيق "تيليغرام" أن الضربة وقعت قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش)، وأسفرت عن مقتل امرأتين، و 3 رجال، وألحقت أضراراً بأربعة مبانٍ سكنية.

وأشارت مجموعة (ديب ستيت) التي ترصد تطورات ساحة المعركة أن القوات الروسية اقتربت لمسافة تتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات فقط من المدينة.