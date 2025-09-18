قصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مفترق الغفري في شارع الجلاء بمدينة غزة

logo
العالم

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يشن هجوماً مضاداً على الجبهة الشرقية

زيلينسكي: الجيش الأوكراني يشن هجوماً مضاداً على الجبهة الشرقية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن الجيش الأوكراني ينفذ هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية على الجبهة الشرقية.

ووصف زيلينسكي القتال بأنه عنيف في دوبروبيليا، وبوكروفسك، في منطقة دونيتسك.

أخبار ذات علاقة

دخان المعارك في بوكروفسك

وسط تقدم مستمر.. القوات الروسية تخوض "أعنف المعارك" حول بوكروفسك

وقال في خطاب مصور: "في الواقع، قواتنا تحرم المحتل من فرصة تنفيذ عملية هجومية كاملة، وهو ما كان يخطط له منذ فترة طويلة ويعوّل عليه".

إلى ذلك، قالت الشرطة الأوكرانية إن ضربة روسية بقنبلة موجهة قتلت 5 أشخاص في مدينة كوستيانتينيفكا شرق البلاد قرب جبهة المعركة.

أخبار ذات علاقة

جندي روسي أمام محطة زاباروجيا

هجوم أوكراني على زاباروجيا يشعل التحذيرات من كارثة نووية (فيديو)

وذكرت الشرطة في بيان عبر تطبيق "تيليغرام" أن الضربة وقعت قرابة الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش)، وأسفرت عن مقتل امرأتين، و 3 رجال، وألحقت أضراراً بأربعة مبانٍ سكنية.

وأشارت مجموعة (ديب ستيت) التي ترصد تطورات ساحة المعركة أن القوات الروسية اقتربت لمسافة تتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات فقط من المدينة.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC