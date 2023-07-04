في "خطوة تاريخية".. مكتب دولي في لاهاي للتحقيق في الحرب ضد أوكرانيا
أعلن في مدينة لاهاي، يوم الإثنين، عن افتتاح مكتب دولي للتحقيق في حرب روسيا على أوكرانيا، في خطوة اعتبرتها كييف "تاريخية فعلاً" نحو إنشاء محكمة في نهاية المطاف لمحاكمة القادة الروس.
ويضم "المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضدّ أوكرانيا" (ICPA) مدّعين عامّين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
ويختص المكتب بالتحقيق وجمع الأدلة، ويُنظر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب كييف.
وعقد عدد من كبار المسؤولين مؤتمراً صحفياً في مقر "الوكالة القضائية للاتحاد الأوروبي" في لاهاي، حسبما ذكرت وكالة "يوروجست" في بيان.
ومن بين هؤلاء خصوصاً المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ونائب وزير العدل الأمريكي كينيث بولايت، والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رينديرز، وفق "يوروجست".
واعتبر كوستين أنّ افتتاح المكتب الجديد في لاهاي سيؤدّي إلى "محاسبة" قادة موسكو على جريمة الحرب المتمثلة بالعدوان بسبب غزو جيشهم أوكرانيا.
وقال ان افتتاح المكتب يشكل "إشارة واضحة على ان العالم متّحد وثابت على طريق محاسبة النظام الروسي على كل جرائمه".
من جهته قال بولايت خلال المؤتمر الصحفي إنّ واشنطن "فخورة بالوقوف الى جانب شركائنا الاوروبيين" في مقاضاة مرتكبي "الحرب العدوانية الروسية غير المشروعة ضد شعب أوكرانيا".
وأضاف ان الولايات المتحدة تدعم ايضا محكمة تنظر في العدوان.
وقال رينديرز إن افتتاح المكتب الاثنين يظهر ان حلفاء كييف "سيقفون مع اوكرانيا طالما لزم الأمر".
وأضاف "لا يمكننا التسامح مع الانتهاك الفاضح لمنع استخدام القوة".
وتكثفت الدعوات لانشاء محكمة خاصة بالحرب في اوكرانيا إذ إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بالنظر سوى بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: "يوروجست"