الصين وروسيا والشرق الأوسط.. أبرز تحديات بايدن الخارجية في 2023

وسط مشهد من التوترات المتصاعدة والاضطرابات الجيوسياسية، مرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفترة مضطربة خلال عام 2023، حيث واجهت تحديات معقدة في مناطق عالمية رئيسة.

وسلط تقرير لقناة "foxnews" الضوء على الإنجازات والنكسات في النهج الأمريكي في السياسة الخارجية، وسط تقييمات متضاربة من الخبراء والمحللين.

غير فعالة

ووصف المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، جويل روبين، العام الماضي، بأنه "فترة مليئة بالصراعات والحروب".

وأشار إلى الجهود الاستباقية التي تبذلها إدارة بايدن في التعامل مع الأزمات العالمية، رغم ظهور وجهات نظر متناقضة، حيث وصفت بعض جوانب سياسة بايدن الخارجية بأنها غير فعالة وتساهم بتفاقم الاضطرابات الدولية.