اليونان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة "دانيال" إلى 15 شخصاً

انتشلت فرق الإنقاذ اليونانية، الأحد، جثث أربعة أشخاص آخرين وسط البلاد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 15 جراء أشد عاصفة ممطرة تشهدها البلاد منذ بدء تسجيل تلك الأحداث عام 1930. وقالت السلطات إن اثنين آخرين ما زالا في عداد المفقودين.

وعُثر الأحد على جثث امرأة (88 عاماً) ورجلين (58 و65 عاماً) قرب مدينة كارديتسا، إحدى المناطق الأكثر تضررا. ولاحقا عثرت فرق الإنقاذ على جثة رجل يبلغ من العمر 42 عاماً في منطقة فولوس.

وتم إجلاء السكان المتضررين من الفيضانات جوا أو بقوارب نجاة. وقالت السلطات إنه تم إجلاء أكثر من 4250 شخصاً حتى الآن، إذ تركزت الجهود على القرى القريبة من مدينة لاريسا وبالقرب من نهر بينيوس، الذي فاضت أجزاء منه على القرى بشكل أكبر.

وزار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مركز العمليات الرئيسي في ثيساليا مساء الأحد، وأعلن سلسلة إجراءات لمساعدة المتضررين من العاصفة. وقال إن الأولوية لدى الدولة تتمثل في "علاج الجروح الخطيرة الناجمة عن هذه الكارثة".

سيلتقي ميتسوتاكيس برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ستراسبورغ يوم الثلاثاء. وقال إنه يريد ضمان حصول اليونان على أموال إضافية لمعالجة آثار العاصفة التي قال إن مداها "يفوق أي توقع".

وضربت العاصفة "دانيال" اليونان لثلاثة أيام اعتباراً من الثلاثاء في نهاية الصيف الأكثر سخونة على الإطلاق، مخلفة خراباً جديداً بعد حرائق غابات فتاكة. وانهارت منازل وجسور ودُمرت طرق وأعمدة كهرباء، كما غرقت حيوانات وتلفت محاصيل في سهل ثيساليا الخصب.