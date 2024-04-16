نائب إيراني يهدد باستهداف المدنيين الإسرائيليين

ولفت إلى أن الهجوم الأخير استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية تورطت في استهداف القنصلية ومصالح إيران في السابق.

وتابع: "إذا كان ردُّ إسرائيل على أرضنا، فمن الطبيعي أن يكون ردنا شاملاً وأقوى بمئات المرات من الهجوم السابق، وهذا الرد المدمر سيقرّب النظام الإسرائيلي من نهاية حياته".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيّرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردًا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، وأسفر عن مقتل عناصر في الحرس الثوري بينهم ضابط رفيع.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها تؤكد أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في المنطقة.

وأكدت إسرائيل عزمها الردَّ على الهجوم الإيراني، في وقت حثت فيه دول غربية على تجنب التصعيد.