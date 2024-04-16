نائب إيراني يهدد باستهداف المدنيين الإسرائيليين
هدد نائب في البرلمان الإيراني، بتوسيع الهجمات الإيرانية على إسرائيل ليشمل المدنيين، في حال قامت الأخيرة برد يستهدف الأراضي الإيرانية.
جاء ذلك تعليقًا على التهديد الإسرائيلي بالانتقام من إيران بعد هجوم نفذته طهران ردًا على استهداف قنصليتها في سوريا.
وقال النائب أحمد راستينة هفش جاني لـ"إرم نيوز": "إذا هاجمتنا إسرائيل سنستهدف البنى التحتية الحيوية لديها"، مضيفًا :"سنرد بشكل شامل، وهذا الهجوم سيستهدف الجميع".
ولفت إلى أن الهجوم الأخير استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية تورطت في استهداف القنصلية ومصالح إيران في السابق.
وتابع: "إذا كان ردُّ إسرائيل على أرضنا، فمن الطبيعي أن يكون ردنا شاملاً وأقوى بمئات المرات من الهجوم السابق، وهذا الرد المدمر سيقرّب النظام الإسرائيلي من نهاية حياته".
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخًا وطائرة مسيّرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردًا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران لدى دمشق، مطلع أبريل/ نيسان الجاري، وأسفر عن مقتل عناصر في الحرس الثوري بينهم ضابط رفيع.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكنها تؤكد أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في المنطقة.
وأكدت إسرائيل عزمها الردَّ على الهجوم الإيراني، في وقت حثت فيه دول غربية على تجنب التصعيد.