"مزيج من الحقيقة والباطل".. أوكرانيا تعلق على تسريبات البنتاغون

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الأربعاء إن تسريبات مزعومة لوثائق من وزارة الدفاع الأمريكية تحتوي على مزيج من المعلومات الصحيحة والكاذبة عن جيش بلاده، لكنه قلل من تأثيرها السلبي.

وقال ريزنيكوف خلال مؤتمر صحفي في مدريد مع نظيره الإسباني "هناك الكثير من المعلومات التي لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف: "المعلومات التي تتوافق مع الواقع فقدت أهميتها، لذا فهي مزيج من الحقيقة والأكاذيب".

وقال ريزنيكوف إنه يعتقد أن التسريبات كانت محاولة متعمدة لبث الشقاق بين حلفاء كييف.

وتابع: "المستفيد من هذا العمل هو بالطبع روسيا وحلفائها أو أتباعها... الهدف من هذا العمل هو خفض مستوى الثقة بين شركائنا، خاصة الولايات المتحدة ودول أخرى، وهذا واضح تماما بالنسبة لي".