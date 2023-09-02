النيجر.. الآلاف يتظاهرون في نيامي للمطالبة بخروج القوات الفرنسية
طالب آلاف المتظاهرين في النيجر، اليوم السبت، مجددا، برحيل القوات الفرنسية من البلاد، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب 26 تموز/يوليو الماضي.
وخرجت المظاهرة في العاصمة نيامي، قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من ائتلافات عدة من المجتمع المدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، حيث حملوا لافتات كتب عليها "أيها الجيش الفرنسي، ارحل من بلادنا!".
وتوافدت حشود المتظاهرين الذين تجمعوا صباح السبت، مما شكل حشداً كثيفاً عند دوار "إسكادري"، أحد الأماكن الرئيسية لهذه التجمعات التي تشهدها نيامي منذ الانقلاب، فيما خرجت مظاهرة أخرى في ولام (جنوب غرب) أمام قاعدة عسكرية هي مقر عملية الماهاو لـ"مكافحة المتشددين" التي تضم جنوداً نيجريين وفرنسيين، بحسب صور بثها التلفزيون الوطني.
وقال أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت: "أيها الجنود الفرنسيون، جئنا لنحمل لكم رسالة ونقول لكم إننا لم نعد بحاجة إليكم".
وتشهد العلاقة بين النظام العسكري الحاكم في النيجر وفرنسا توترا كبيرا، حيث أعلن المجلس العسكري إلغاء اتفاقات عسكريّة عدّة مبرمة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، تتصل خصوصا بتمركز الكتيبة الفرنسيّة التي تنشر 1500 جندي في النيجر للمشاركة في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتتضمن جميع الاتفاقات مهلا مختلفة، تتعلق إحداها بنص يعود لعام 2012، لا تتجاوز مهلته شهرا، وفقًا للعسكريين.
وكان عضو المجلس العسكري الكولونيل إيبرو أمادو قال، في نهاية آب/أغسطس، إن "النضال لن يتوقف حتى اليوم الذي لن يكون فيه أي جندي فرنسي في النيجر".
في غضون ذلك، سحبت النيجر الحصانة الدبلوماسية والتأشيرة من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، وطلبت منه "مغادرة" البلاد، بموجب أمر من وزارة الداخلية صدر الخميس، وقرار من المحكمة العليا في نيامي، أمس الجمعة.
وبرر النظام العسكري الحاكم قراره الأخير بشأن السفير الفرنسي، معتبرا أنه يشكل "خطرا كبيراً للإخلال بالنظام العام"، في حين أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، بعمل إيتيه، مبينا أنه لا يزال موجوداً في السفارة في نيامي.