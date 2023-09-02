النيجر.. الآلاف يتظاهرون في نيامي للمطالبة بخروج القوات الفرنسية

طالب آلاف المتظاهرين في النيجر، اليوم السبت، مجددا، برحيل القوات الفرنسية من البلاد، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب 26 تموز/يوليو الماضي.

وخرجت المظاهرة في العاصمة نيامي، قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية، بدعوة من ائتلافات عدة من المجتمع المدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، حيث حملوا لافتات كتب عليها "أيها الجيش الفرنسي، ارحل من بلادنا!".

وتوافدت حشود المتظاهرين الذين تجمعوا صباح السبت، مما شكل حشداً كثيفاً عند دوار "إسكادري"، أحد الأماكن الرئيسية لهذه التجمعات التي تشهدها نيامي منذ الانقلاب، فيما خرجت مظاهرة أخرى في ولام (جنوب غرب) أمام قاعدة عسكرية هي مقر عملية الماهاو لـ"مكافحة المتشددين" التي تضم جنوداً نيجريين وفرنسيين، بحسب صور بثها التلفزيون الوطني.

وقال أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت: "أيها الجنود الفرنسيون، جئنا لنحمل لكم رسالة ونقول لكم إننا لم نعد بحاجة إليكم".