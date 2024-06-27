قبل المناظرة مع بايدن.. استطلاع يظهر تقدم ترامب بـ4 نقاط

تم إجراء الاستطلاع بعد إدانة ترامب في قضية الأموال السرية في مدينة نيويورك. وردا على سؤال حول الحكم، قال 19% من الناخبين المسجلين، إن ذلك سيجعلهم أقل احتمالا للتصويت لصالحه، فيما قال 11% إنهم أصبحوا أكثر ترجيحا. وأظهر الاستطلاع أن 68% من العينة لم يحدث لديهم فرق، جراء الحكم.

كما أكد 46% من الناخبين المسجلين إنهم وافقوا على الحكم، مقابل 30% لم يوافقوا عليه.

وأظهرت أرقام جمع التبرعات دعمًا متزايدًا للرئيس السابق. وفي نهاية شهر مايو/أيار، كان لدى حملة ترامب 116.6 مليون دولار في البنك، مقارنة بـ 91.6 مليون دولار لبايدن، بحسب مجلة "بوليتيكو".

يشار إلى أن حملة بايدن شهدت أكبر يوم لجمع التبرعات عبر الإنترنت في اليوم التالي لإدانة ترامب؛ إذ جمعت 8.1 مليون دولار في 31 مايو.

بحسب الاستطلاع، من بين الناخبين المحتملين، يعتقد 55% أن ترامب ارتكب جرائم خطيرة بينما لا يعتقد 39% ذلك.

وفي مايو/أيار، أصبح ترامب أول رئيس سابق يصبح مجرمًا مدانًا عندما أُدين بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال سرية لنجمة إباحية.

وتظهر نتائج الاستطلاع أن الناخبين غير راضين عن المرشحين المفترضين لانتخابات 2024؛ إذ قال 61% من المشاركين بالاستطلاع، إنه يجب أن يكون هناك مرشح ديمقراطي مختلف، وقال 54% إنه يجب أن يكون هناك مرشح جمهوري مختلف.

وقال 77% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتزمون مشاهدة المناظرة، بينما قال 19% إنهم لن يفعلوا ذلك. وأمضى ترامب الأسبوع الماضي في حملته الانتخابية في مدن مختلفة بينما بقي بايدن في كامب ديفيد منذ يوم الخميس للتحضير للقائهما.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 20 إلى 25 يونيو/حزيران، حيث تم استطلاع آراء 1226 ناخباً مسجلاً بهامش خطأ يزيد أو ينقص 3 نقاط مئوية.