بريطانيا.. "الثقافة المتطرفة" داخل الجيش تثير مخاوف النساء

ودفع ذلك وزير الدفاع إلى مناقشة كيفية إجراء مراجعة لسياسات العرق والتنوع والشمولية داخل وزارة الدفاع البريطانية مع رئيس الأركان الأدميرال توني راداكين.

وذكر التقرير، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية، أن المراجعة تهدف إلى التأكد من ألا يتم استخدام موارد الدفاع الحيوية والأفراد دون داعٍ لسنّ سياسات شمولية مثيرة للجدل، في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات، وفي حين يمكن استخدامها بشكل أفضل في المهام الدفاعية الحاسمة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من أفراد الأقليات العرقية والإناث و"غير المحددين جنسيًّا" اعتبروا أن "هذه الحملة تجعلهم يشعرون بعدم الأمان في الجيش، ويشعرون الآن أن الافتقار إلى رد فعل القيادة يجعلهم يفكرون بالمغادرة".

ولفت إلى أن الجيش يُعاني، في الأصل، من أزمة تجنيد، وأنه فشل مرارًا في تحقيق أهدافه، بما في ذلك تعزيز أعداد النساء، اللواتي اعتبر شابس، نفسه، أنهن الحل لأزمة نقص الأفراد، والأقليات العرقية.

ورجح التقرير أن تؤدي دعوة شابس لليقظة إلى خوف النساء من أن تتلاشى السياسات التي وضعها الجيش لحمايتهن، في ضوء ازدياد حالات الاعتداء الجنسي، والاستغلال، والعنف، والتنمر ضد النساء.

ويؤدي ذلك، وفقا للصحيفة، إلى المزيد من العزوف النسائي عن التجنيد في القوات المسلحة، التي تعرّض أكثر من 60% من النساء العاملات فيها لحالات مضايقة وتنمر، بحسب تقرير برلماني في 2021، وكذلك زيادة الرغبة لدى مزيد من العاملات حاليًّا في الجيش بالمغادرة.