تقرير: إسرائيل قد تكون الهدف التالي لطائرات درون "الانتحارية" الإيرانية

كشف تقرير عبري عن وجود مخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن طائرات دون طيار "كاميكازي" (الانتحارية) الإيرانية، "قد يستخدمها حزب الله اللبناني ضد إسرائيل".

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن روسيا "استخدمت" طائرات "كاميكازي" في قصف العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال تقرير لموقع "كان" الإخباري ونشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الثلاثاء، أن أسرائيل "تراقب عن كثب إطلاق روسيا لمثل هذه الطائرات ضد أهداف أوكرانية، والتي تسببت بدمار واسع في كييف ومدن أخرى".

وأضاف "تعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن طائرات دون طيار مماثلة سيتم نشرها ضد إسرائيل من قبل حزب الله اللبناني ووكلاء إيرانيين آخرين".

ولفت التقرير إلى أن "الخوف من قدرات صناعة الطائرات دون طيار الإيرانية هو ما دفع إسرائيل إلى تعزيز دفاعاتها الجوية في الشمال" بأنظمة مثل: "القبة الحديدية"، و"دايفيد سلينج"، وصواريخ "أرو."

وأوضح التقرير أن إسرائيل والولايات المتحدة "هما الدولتان الوحيدتان اللتان اكتسبتا حتى وقت قريب خبرة عملية في التعامل مع الطائرات الإيرانية دون طيار نظرًا لتوظيفهما في الهجمات التي تستهدف القوات الإسرائيلية والأمريكية في الشرق الأوسط".

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلًا عن مسؤول أوكراني كبير أن إسرائيل تزود أوكرانيا بـ "معلومات استخباراتية أساسية" حول الطائرات الانتحارية الإيرانية التي ينشرها الجيش الروسي.

وذكر التقرير أيضًا أن "شركة أمنية إسرائيلية خاصة كانت تعطي الأوكرانيين صورًا بالأقمار الصناعية لمواقع عسكرية روسية".

وفي الشهر الماضي، بدأت روسيا في استخدام الطائرة الإيرانية الصنع "شاهد -136" بعد أن تحدثت تقارير عن أنها "تلقت شحنات" من مئات طائرات "الدرون" من طهران، على الرغم من تحذير واشنطن للإيرانيين من تصدير السلاح، في الوقت الذي نفت فيه طهران تلك التقارير.

وفي مقابلة صحفية أخيرة، طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إسرائيل توفير أنظمة دفاع جوي، معتبرًا الدولة العبرية "واحدة من خمس دول تمتلك التكنولوجيا" لمساعدة الأوكرانيين ضد هجوم جوي.

ووفقًا لتقارير، فقد "أسفر هجوم شنته القوات الروسية الاثنين بطائرة مسيرة على كييف عن مقتل أربعة أشخاص"؛ ما دفع بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى المطالبة بفرض "عقوبات" من جانب الاتحاد الأوروبي على إيران.

وفي الأسبوع الماضي، قال زيلينسكي إن "طائرات مسيرة إيرانية استخدمت أيضًا في هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة في بضع مدن أوكرانية"، فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن طهران "تستعد لتسليم أول صواريخها البالستية قصيرة المدى إلى موسكو خلال الحرب".