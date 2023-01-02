تحليل: تكتم القاعدة على خليفة الظواهري يعكس الأهمية المحدودة لقيادة التنظيم

وبحسب التحليل، تظل جميع الخيارات تقريبًا مفتوحة. وقال الباحثان رافايلو بانتوتشي وكبير تانيجا، في أوائل كانون الأول/ديسمبر، على موقع لوفيْر Lawfare: "يمكن بالطبع أن تكون الولايات المتحدة مخطئة بشأن وفاته".

وذكَّرا بإعلانات سابقة عن تصفية قياديين جهاديين عادوا إلى الظهور بعد ذلك، لكنهما أشارا إلى أن "الأمر يبدو غير مرجح بالنظر إلى الثقة التي تحدث بها الرئيس بايدن عن الضربة".

فرضية سيف العدل

ويجري تداول فرضية أخرى مفادها أن المجموعة فشلت في الاتصال بسيف العدل، الخليفة المفترض للظواهري.

وسيف العدل مقدم سابق في القوات الخاصة المصرية انضم إلى حركة الجهاد الإسلامي المصرية في الثمانينات، وقد اعتُقل ثم أطلق سراحه وتوجه إلى أفغانستان لينضم إلى القاعدة مثل الظواهري الذي صار نائبًا له.

لكن تفيد المعلومات، وفق التحليل، بأن سيف العدل يختبئ في إيران، حيث لا تبدي الجمهورية الإسلامية أي تعاطف مع الحركة السنية المتطرفة.

وقال الباحثان: "من الواضح أنه يعيش في بيئة خطيرة تحد من حركته".

يقول شندلر إن "سيف العدل يمثل مسؤولية ولكنه أيضًا ورقة بيد النظام الإيراني". يمكن لطهران حسب ما يخدم مصالحها أن تسلمه للأميركيين أو بالعكس أن تدعه يوجه ضربات لهم.