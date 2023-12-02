"كوب28".. دعوات لزيادة مصادر الطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول 2050

دعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا، السبت، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.

جاء ذلك في بيان مشترك على لسان المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، إلا أن قائمة الموقّعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا.

وتضمّ لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.

وجاء في البيان أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيس للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية".