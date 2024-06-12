الثوري الإيراني ينفي دعمه أي مرشح للانتخابات الرئاسية

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الجنرال رمضان شريف، الأربعاء، دعم الحرس لأي مرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 28 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال شريف في تصريح للتلفزيون الإيراني، إنّ "الحرس الثوري الإيراني يبحث فقط عن المشاركة الجماهيرية للشعب، ولن يفعل أي شيء لصالح أو ضد أي من المرشحين للرئاسة".

وردًّا على سؤال حول حقيقة أن بعض المرشحين للانتخابات يعتبرون أنفسهم معينين من قبل الحرس الثوري الإيراني، قال إنّ "هذا الأمر أعلنه القائد العام لقوات الحرس الثوري وممثل المرشد الأعلى في قوات الحرس الثوري أن جميع من وافق عليهم مجلس صيانة الدستور للمشاركة في انتخابات الولاية الرابعة عشرة، محترمون من قبل الحرس الثوري الإيراني لتولي منصب الرئاسة".

وأضاف شريف أن "الحرس الثوري لن يفعل أي شيء لصالحهم أو ضدهم".

وتابع: "نبحث عن المشاركة الجماهيرية وأمن الانتخابات ونزاهة الانتخابات، والمرشحون هم من سيشكلون المنافسة بتصريحاتهم" على حد قوله.