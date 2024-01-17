أزمات الساحل الإفريقي تهدد بنشوء أجيال أميّة

تهدد النزاعات والأزمات السياسية والاجتماعية التي تعرفها منطقة الساحل الإفريقي بخسارة جيل بأكمله، مع تزايد أعمال القتل التي تستهدف المعلمين، علاوة على امتناع أولياء الأمور من إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا على حياتهم.

وفي تقرير سابق لها قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إن "98 مليون طفل لن يتمكنوا من الحصول على التعليم في منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء"، مشيرة إلى أن "من أسباب ذلك انعدام الأمن والتضخم المالي وغيرهما".

وأظهرت وثيقة داخلية وبيان لنقابة المعلمين في النيجر، تنعى فيها مُعلِّما قتل على أيدي مسلحين، أمس الإثنين، في منطقة تقع على الحدود مع بوركينا فاسو، وهو ما أثار مجددا المخاوف بشأن سلامة المدرسين.

وتضم منطقة الساحل الإفريقي خمس دول هي مالي، وبوركينافاسو، والنيجر، بالإضافة لموريتانيا، وتشاد.

وفي العاصمة نيامي، قال براء أحمد يوسف وهو مدرس ومحلل اجتماعي نيجري، إن "أطفال الساحل الإفريقي يواجهون صعوبات للالتحاق بالمدارس وهو أمر سيؤدي بالفعل إلى ظهور جيل أمي".

وزاد يوسف قائلاً لـ "إرم نيوز"، إن "هناك أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد بذلك، لكن هناك أيضًا أمية متفشية لدى أولياء الأمور لا يمكن تجاهلها وهي أمية ورثتها الأجيال الجديدة التي لا تهتم بالتعليم".