ماليزيا ترفض الضغوط الغربية للتنديد بحماس

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تتفق مع الضغط الغربي للتنديد بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وسط الغضب واسع النطاق إزاء الهجوم القاتل الذي شنته هذا الشهر على جنوب إسرائيل.

وقال أنور، إن دولًا غربية وأوروبية طلبت مرارًا من ماليزيا في اجتماعات التنديد بحماس، دون تقديم تفاصيل.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان: "قلت إننا، من الناحية السياسية، لدينا علاقة مع حماس، وإن هذه السياسة ستستمر".

وتابع: "بناء على ذلك، نحن لا نتفق مع موقفهم الضاغط، إذ إن حماس أيضًا فازت (بالسلطة) في غزة بحُرية من خلال الانتخابات واختارها سكان غزة للقيادة".

ولطالما أعلنت ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة عن دعمها الشديد للقضية الفلسطينية، ودافعت عن حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، علمًا أن ماليزيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وكثيرًا ما زار كبار قادة حماس ماليزيا قبل ذلك واجتمعوا مع كبار مسؤوليها. وتحدى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في العام 2013 الحصار الإسرائيلي على غزة وعبر إلى القطاع الفلسطيني تلبية لدعوة من حماس.