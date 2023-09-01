الدنمارك تطالب روسيا بتقليص موظفي سفارتها في كوبنهاغن

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة: "السفارة الروسية في كوبنهاغن يتعيّن عليها تقليص عدد موظفيها الحاليين.. يتعيّن تنفيذ الخفض بحلول 29 سبتمبر/ أيلول".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن مطالبة الدنمارك للبلاد بخفض عدد موظفي سفارتها في كوبنهاجن هو دليل آخر على موقفها العدائي.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة: "بالطبع سيتم اتخاذ القرارات اللازمة".