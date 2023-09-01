الدنمارك تطالب روسيا بتقليص موظفي سفارتها في كوبنهاغن
قالت وزارة خارجية الدنمارك إنها قررت ألا يزيد عدد الدبلوماسيين في السفارة الروسية في كوبنهاغن على 5، وألا يزيد عدد الموظفين الإداريين على 20، مما سيجبر موسكو على خفض عدد موظفيها.
وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة: "السفارة الروسية في كوبنهاغن يتعيّن عليها تقليص عدد موظفيها الحاليين.. يتعيّن تنفيذ الخفض بحلول 29 سبتمبر/ أيلول".
بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن مطالبة الدنمارك للبلاد بخفض عدد موظفي سفارتها في كوبنهاجن هو دليل آخر على موقفها العدائي.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة: "بالطبع سيتم اتخاذ القرارات اللازمة".