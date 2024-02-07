مناشدة عاجلة من مكتب زيلينسكي إلى الاتحاد الأوروبي

دعا أندريه إرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دول الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بتقديم المساعدة العسكرية لبلاده.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه إرماك مع مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني، ينس بلوتنر.

وبحسب موقع الرئاسة الأوكرانية، أشار إرماك إلى أن "قيادة ألمانيا يمكن أن تصبح مثالا للدول الأخرى (الأوروبية) في حشد الجهود واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالمساعدات الدفاعية والمالية لأوكرانيا".

ووضع رئيس مكتب زيلينسكي المسؤول الألماني بصورة الجولة الأخيرة التي قام بها الرئيس الأوكراني إلى "الخطوط الأمامية من الجبهة والاجتماع بالجيش".

كما تم وضع المسؤول الألماني بصورة "الاحتياجات الحالية للجيش الأوكراني".

وتعاني كييف من نقص حاد في الذخيرة تهدد موقف قواتها على جبهات القتال مع روسيا.

وفي وقت سابق، قال أندريه إرماك، إن كييف قد توافق على حضور ممثلين روس للمشاركة في "قمة السلام" العالمية الثانية.

ووفقا له، فإن "كييف مستعدة للنظر في مثل هذا الاحتمال، ولكن قبل ذلك من الضروري وضع خطة عامة".