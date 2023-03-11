مقتل شخص في انفجار بإقليم بلخ شمال أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بانفجار وقع في مدينة مزار شريف، عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد، اليوم السبت، بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه وأسفر عن مقتل حاكم الإقليم.

وقال محمد آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة بلخ: "وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ.. سنعلن التفاصيل لاحقا.. الشرطة لا تتوقع عددا كبيرا من القتلى لكنها لا تزال تبحث".

من جهتها أفادت وكالة أنباء "غوريان" التابعة لحركة طالبان بأن الانفجار استهدف تجمعًا لصحفيين داخل المركز الثقافي (تبيان)، في مزار شريف، حيث كان من المفترض تكريمهم.