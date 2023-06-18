بلينكن يزور الصين وسط آمال ضئيلة بتحسن العلاقات

تستقبل العاصمة الصينية بكين، اليوم الأحد، أنتوني بلينكن، في زيارة هي الأولى لأكبر مسؤول حكومي أمريكي منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، في يناير/ كانون الثاني 2021.

وتأتي زيارة بلينكن للصين وسط فتور بالعلاقات الثنائية، وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت زيارة بلينكن، وهي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات، قد تأجلت في فبراير/ شباط؛ بسبب تحليق ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني في المجال الجوي الأمريكي.

ويتوقع أن تشهد الزيارة، التي تستمر يومين، لقاء مع وزير خارجية الصين تشين قانغ، وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، وربما الرئيس شي جين بينغ.

وسيعمل بلينكن خلال الزيارة على إنشاء قنوات اتصال مفتوحة ودائمة لضمان عدم تحول المنافسة الاستراتيجية بين البلدين إلى صراع.