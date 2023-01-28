تقرير: قرار إرسال دبابات غربية لأوكرانيا لا يعني حربا بين روسيا والناتو

وأشارت الشبكة إلى أن "القرار أثار تساؤلات كثيرة عما إذا كان يعني أن الناتو الآن في صراع مباشر مع روسيا".

ولفتت إلى أن "القرار يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تفنيد الادعاءات بأن موسكو شنت هجومًا غير مبرر على أوكرانيا وقامت باحتلال أجزاء منها بشكل غير قانوني".

وذكرت الشبكة، نقلاً عن محللين، أن "القرار أيضًا يعطي حلفاء الناتو وقفة للتفكير عندما يتعلق الأمر بتحديد مقدار المساعدة العسكرية التي ينبغي أن يقدموها لأوكرانيا".

وأوضحت أن الإجماع بين الخبراء، هو أنه "لا يوجد أي عضو في الناتو قريبا مما يمكن اعتباره حالة حرب مع روسيا بموجب أي تعريف قانوني مقبول دوليًا، ولذلك فإن فكرة أن التحالف في حالة حرب مع روسيا ليست حقيقية الآن".

ونقلت الشبكة عن ويليام ألبيرك، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قوله إن "الحرب تتطلب ضربات تنفذها القوات الأمريكية أو قوات الناتو، بالزي العسكري للهجوم من أراضي الناتو ضد القوات الروسية أو الأراضي الروسية أو الشعب الروسي".

وأضاف ألبيرك: "أي قتال من جانب القوات الأوكرانية بأي أسلحة تقليدية، ضد أي قوات روسية ليس حربًا بين الولايات المتحدة والناتو على روسيا بصرف النظر عن مدى رغبة موسكو في الادعاء بذلك".