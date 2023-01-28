تقرير: قرار إرسال دبابات غربية لأوكرانيا لا يعني حربا بين روسيا والناتو
اعتبرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية السبت، أن قرار الولايات المتحدة وحلفائها في "الناتو" إرسال دبابات قتالية لأوكرانيا "لا يعني دخولها حربًا مباشرة مع روسيا".
وأشارت الشبكة إلى أن "القرار أثار تساؤلات كثيرة عما إذا كان يعني أن الناتو الآن في صراع مباشر مع روسيا".
ولفتت إلى أن "القرار يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تفنيد الادعاءات بأن موسكو شنت هجومًا غير مبرر على أوكرانيا وقامت باحتلال أجزاء منها بشكل غير قانوني".
وذكرت الشبكة، نقلاً عن محللين، أن "القرار أيضًا يعطي حلفاء الناتو وقفة للتفكير عندما يتعلق الأمر بتحديد مقدار المساعدة العسكرية التي ينبغي أن يقدموها لأوكرانيا".
وأوضحت أن الإجماع بين الخبراء، هو أنه "لا يوجد أي عضو في الناتو قريبا مما يمكن اعتباره حالة حرب مع روسيا بموجب أي تعريف قانوني مقبول دوليًا، ولذلك فإن فكرة أن التحالف في حالة حرب مع روسيا ليست حقيقية الآن".
ونقلت الشبكة عن ويليام ألبيرك، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قوله إن "الحرب تتطلب ضربات تنفذها القوات الأمريكية أو قوات الناتو، بالزي العسكري للهجوم من أراضي الناتو ضد القوات الروسية أو الأراضي الروسية أو الشعب الروسي".
وأضاف ألبيرك: "أي قتال من جانب القوات الأوكرانية بأي أسلحة تقليدية، ضد أي قوات روسية ليس حربًا بين الولايات المتحدة والناتو على روسيا بصرف النظر عن مدى رغبة موسكو في الادعاء بذلك".
الدفاع عن النفس
ولفت ألبيرك إلى أن ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أنه لا يوجد شيء "يضر بالحق الطبيعي للدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح ضد عضو في الأمم المتحدة، إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة للحفاظ على السلام الدولي والأمن الدوليين".
وأضاف أن "روسيا هي عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقد استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع إدانة أفعالها في أوكرانيا".
وقال إن "الكرملين يسعى إلى استغلال بعض المناطق الرمادية المتأصلة في أي حرب حديثة للادعاء بشكل غير صحيح أن الناتو هو المعتدي الرئيسي في نزاع أوكرانيا".
وفي تصريحات حديثة، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن الغرب يحاول "تدمير" روسيا فيما اتهم سفير روسيا في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف الإدارة الأمريكية بأنها تدفع أوكرانيا إلى "تنفيذ هجمات إرهابية في روسيا".
على محمل الجد
وأشارت الشبكة إلى أنه "يتم أخذ تلك الادعاءات على محمل الجد من قبل المحللين خارج روسيا، بما في ذلك في واشنطن العاصمة وهي تصب في مصلحة الكرملين".
وذكر السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا جون هيربست، أن "الترويج لفكرة أن تكون هذه حربا بين الناتو وروسيا يساعد بوتين في تبرير سبب عدم نجاح الغزو بالسرعة التي كانت تتوقعها روسيا".
وأضاف هيربست: "لأن الجيش الروسي يعاني من الفشل في أوكرانيا، فمن المفيد تفسير ذلك على أنه حرب مع الناتو وليس مع أوكرانيا. ويساعد هذا أيضًا في تبرير أي خطوات قد يتخذها بوتين بعد ذلك، علما بأن روسيا حريصة جدًا على الترويج لفكرة أن هذا قد يعني التحول إلى أسلحة نووية".
ورأى أن "حرب المعلومات الروسية على الغرب كانت أكثر نجاحًا من حملتها العسكرية، بمعنى أنها تسببت في قيام أشخاص يتمتعون بالمصداقية والعقلانية في واشنطن العاصمة بانتقاد الدعم العسكري المتزايد لأوكرانيا لأنهم يبالغون في تقدير احتمالية استخدام بوتين للأسلحة النووية، الأمر الذي سيكون كارثيًا لروسيا أيضًا".
وتابع هيرست: "لا يمكنني إخبارك بعدد الخبراء الذين قالوا إننا لا نستطيع حقًا تزويد أوكرانيا بأسلحة معينة لأن بوتين سيلجأ للسلاح النووي. ما رأيناه في الأشهر الستة الماضية هو اتصال مؤسسات فكرية روسية بزملائها في الغرب ليقولوا إن بوتين يمكنه فعلاً فعل ذلك".
وقال: "للأسف سمح مسؤولو الولايات المتحدة وألمانيا على وجه الخصوص لأنفسهم في بعض الأحيان بالتردد في دعم أوكرانيا بسبب هذا التهديد".