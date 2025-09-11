بدء محاكمة "راين روث" المتهم بمحاولة اغتيال ترامب

بدأت، الخميس، إجراءات محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترامب في مضمار للغولف في فلوريدا عام 2024 قبل شهرين من الاستحقاق الرئاسي، بعد اختيار هيئة المحلفين على مدى ثلاثة أيام.

وأجازت القاضية آيلين كانون لراين روث، البالغ من العمر 59 عاماً في يوليو/تموز الدفاع عن نفسه من دون توكيل محام، وفق "فرانس برس".

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية حضرت في قاعة المحكمة الفدرالية في فورت بيرس (جنوب شرق) أن القاضية قاطعت بعد دقائق مرافعته التي تطرّق فيها إلى تاريخ البشرية والصراعات في العالم.

وبعد مرافعات الادعاء التي استمرت 45 دقيقة، طلبت القاضية من روث احترام "هيبة المحكمة"، لكنه استمر في النهج نفسه، لتعلن كانون أمام هيئة المحلفين المؤلفة من 12 شخصا انتهاء المرافعات الافتتاحية، وطلبت من الادعاء استدعاء الشاهد الأول.

دفع روث ببراءته من خمس تهم منها محاولة اغتيال مرشح رئاسي التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

من المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

ويواجه روث أيضاً تهم حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني نظرا إلى سجله الجنائي، وحيازة سلاح ناري برقم تسلسلي غير واضح، وحيازة سلاح ناري بغرض ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.

في 15 سبتمبر/أيلول 2024 رصد عملاء جهاز الخدمة السرية المكلفين حماية كبار الشخصيات السياسية الأمريكية روث حاملاً سلاحاً قرب مضمار الغولف حيث كان ترامب. وتمّ توقيفه بعد ذلك.

وكانت هذه المرة الثانية يواجه فيها ترامب محاولة اغتيال.

وهو نجا في 13 تموز/يوليو 2024 أثناء تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وأطلق يومها توماس ماثيو كروكس، البالغ عشرين عامًا، رصاصات عدة نحو ترامب قبل أن يُرديه عناصر جهاز الخدمة السرية. وأصيب ترامب بشكل طفيف في أذنه وسال الدم على وجهه، قبل أن ينقله عناصر الحماية من المكان وهو يرفع قبضته لتحية مؤيديه.