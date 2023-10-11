تقرير: الاستخفاف بحماس أوقع إسرائيل في كارثة

قال تقرير إخباري أمريكي ، إن هجوم حماس على إسرائيل، شكل نجاحًا للحركة في مكافحة التجسس وفشلًا استخباريًّا لتل أبيب.

وذكر موقع " فورن أفيرز" الأمريكي بأن الهجوم على الداخل الإسرائيلي كان السيناريو الكارثي الأسوأ الذي كان من المفترض أن يشعر مسؤولو الاستخبارات والدفاع الإسرائيليون بالقلق بشأنه، ويخططوا لمواجهته ومنعه.

وبين أن هجوم حماس ليس الأول الذي تفشل فيه دولة بـ"شكل كارثي" في توقع مهاجمة العدو، مشيرًا إلى أن التاريخ حافل بالأمثلة، وخصوصًا في أمريكا وإسرائيل.