فرنسا.. اعتداء عنصري يطال أقدم مساجد ليون
تعرَّض جامع في مدينة ليون الفرنسية، اليوم الثلاثاء، لاعتداء عنصري، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، ونقلته وكالة "الأناضول".
وأفادت شبكة "BFMTV" الفرنسية، أن جامع "قباء" أقدم جوامع ليون والواقع في حي كروا روس، تعرَّض لاعتداء.
وتمثَّل الاعتداء العنصري في كتابة عبارات مناهضة للإسلام، على جدران الجامع، وفق المصدر.
وفي تدوينة له عبر منصة "إكس"، أعرب المجلس الإسلامي الفرنسي عن تنديده الشديد بالاعتداء العنصري على جامع "قباء".
وعبَّر عن تضامنه مع مسؤولي الجامع وجماعته، داعيًا الجوامع الأخرى في عموم فرنسا لاتخاذ الحيطة والحذر إزاء "اعتداءات كراهية مشابهة".