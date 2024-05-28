فرنسا.. اعتداء عنصري يطال أقدم مساجد ليون

تعرَّض جامع في مدينة ليون الفرنسية، اليوم الثلاثاء، لاعتداء عنصري، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، ونقلته وكالة "الأناضول".

وأفادت شبكة "BFMTV" الفرنسية، أن جامع "قباء" أقدم جوامع ليون والواقع في حي كروا روس، تعرَّض لاعتداء.