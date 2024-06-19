فرنسا.. اعتقال 3 فتيان للاشتباه باغتصابهم فتاة بدافع "معاداة السامية"

اعتقلت السلطات الفرنسية ثلاثة فتيان للاشتباه باغتصابهم فتاة تبلغ 12 عاما خارج باريس بدافع معاداة السامية، وفق ما أعلنت الشرطة والادعاء العام الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".

وقال مصدر في الشرطة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الفتيان الثلاثة الذين تراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما، اعتقلوا الاثنين للاشتباه باغتصابهم فتاة في ضاحية كوربفوا بشمال غرب باريس.

وأفاد ممثل الادعاء أن الموقوفين سيمثلون أمام قاضي التحقيق في وقت لاحق الثلاثاء حيث يتوقع أن تُوجه لهم اتهامات بالاغتصاب بدافع الانتماء الديني للضحية.

وبحسب مصدر في الشرطة، قالت الفتاة إن ثلاثة مراهقين اقتربوا منها واقتادوها إلى مكان مسقوف بينما كانت في حديقة قريبة من منزلها مع صديقة.

وقال المصدر نفسه إن المشتبه بهم قاموا بضربها وأجبروها على ممارسة الجنس "بينما كانوا يرددون تهديدات بالقتل وعبارات معادية للسامية".

وتمكنت صديقتها من التعرف على اثنين من المهاجمين.

ويوجد في فرنسا أكبر عدد من السكان اليهود مقارنة بأي دولة أخرى ما عدا إسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكبر جالية مسلمة في أوروبا.