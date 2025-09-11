غانا توافق على استقبال رعايا غرب أفريقيا المرحّلين من الولايات المتحدة

أعلن رئيس غانا جون ماهاما، الأربعاء، أنّ بلاده وافقت على طلب أمريكي لاستقبال رعايا دول في غرب أفريقيا مرحّلين من الولايات المتحدة.

وقال ماهاما للصحافيين: "لقد طلبت منّا الولايات المتحدة قبول مواطني دول ثالثة مرحّلين من الولايات المتحدة، وقد اتّفقنا معهم على قبول مواطني غرب أفريقيا".

وأضاف أنّ "دفعة أولى" من 14 شخصا وصلت بالفعل إلى غانا بموجب هذا الاتفاق، ومن بينهم "العديد" من النيجيريين الذين عادوا مذّاك إلى بلدهم.

وتسمح اتفاقية إقليمية لرعايا دول غرب أفريقيا بالتنقّل في ما بينها من دون تأشيرة.

ويُعدّ ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة - غالبا لم يعيشوا فيها قطّ - أحد الإجراءات الرئيسية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونفّذت إدارة ترامب في إطار هذه الإجراءات المئات من عمليات الترحيل إلى بنما والسلفادور وجنوب السودان.

ويأتي الاتفاق بين واشنطن وأكرا في وقت زادت فيه الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على وارداتها من البلد الأفريقي وفرض قيودا على عدد التأشيرات التي تمنحها لرعاياه.

وأقرّ ماهاما، الأربعاء، بأنّ العلاقات بين البلدين "متوترة"، مشدّدا على وجوب أن تسعى غانا لزيادة صادراتها إلى الصين.

وحتى الآن ترفض نيجيريا، المجاورة لغانا، إبرام أيّ اتفاق مع الولايات المتّحدة بشأن الهجرة.