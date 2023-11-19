فقدان سفينة وطاقمها المكون من 12 شخصًا جراء عاصفة في تركيا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، أنّ سفينة وطاقمها المكون من 12 شخصًا، فُقدوا في شمال غرب تركيا جراء عاصفة عنيفة، فيما أرسلت السفينة آخر إشارة لها قبالة سواحل إيريغلي شمال غرب تركيا.

وقالت المديرية العامة للملاحة البحرية وهي هيئة عامة تركية تابعة لوزارة النقل إنّ "السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أصدرت إشارة استغاثة، اليوم الساعة 10,29 صباحًا، وبقيت جهودنا للاتصال بالسفينة وطاقمها دون جواب"، مضيفة أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية، من المستحيل حاليًا الوصول إلى الموقع حيث توجد السفينة، أو رؤيتها من قرب. وستبدأ جهود البحث والإنقاذ بمركبات جوية وبحرية بمجرد أن يسمح الطقس بذلك".

وعلى متن سفينة الشحن اثنا عشر بحارًا، وكانت تنقل فيروسيليكون من ميناء تمريوك في روسيا إلى ألياغا في تركيا.