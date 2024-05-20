إيران.. تعرف على أهم المسؤولين الذين قتلوا في حوادث طائرات (إنفوغراف)

لم تكن حادثة تحطم الطائرة المروحية التي قضى فيها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقوه الأولى من نوعها، وسبق أن توفي مسؤولون إيرانيون في حوادث مماثلة.

ففي مارس من عام 2021 سقطت مروحية كان على متنها وزير الرياضة آنذاك حميد سجادي ومرافقوه، أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمحافظة فارس.

وتوفي في ذلك الحادث مساعد وزير الرياضي السابق إسماعيل أحمدي، بينما نجا وزير الرياضة السابق حميد سجادي، الذي نقل إلى المستشفى وأمضى أيامًا تحت المراقبة الطبية.

وفي حادثة أخرى سنة 2005 لقي قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني أحمد كاظمي مصرعه مع عدد من قيادات الحرس الثوري، في حادث تحطم طائرة من طراز "داسو فالكون 20" بالقرب من منطقة أورمية.

وجاء ذلك الحادث بعد أشهر من تعيين كاظمي قائدًا للقوات البرية للحرس الثوري.

وفي مايو 2001 تحطمت طائرة "ياك 40" التي كان على متنها وزير الطرق والنقل رحمن دادمان، وأعلنت منظمة الطيران المدني حينها أن سبب السقوط "خطأ طيار".

وأدى الحادث إلى مقتل عدد من نواب البرلمان الإيراني ومساعدي بعض الوزراء وعدد من مسؤولي هيئة الطيران المدني.

وفي عام 1994، قُتل قائد القوات الجوية، منصور ستاري، مع كبار ضباط القوات الجوية في حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار بهشتي الدولي في أصفهان.

كما تحطمت طائرة "هرقل سي-130" تابعة لسلاح الجو الإيراني بالقرب من طهران، في عام 1981، ولم ينجُ سوى 19 من ركابها البالغ عددهم 77 راكبًا، وقُتل في هذه الحادثة مجموعة من أبرز قادة الحرب العراقية الإيرانية، بينهم وزير الدفاع الإيراني آنذاك، موسى نامجو، يوسف كلاهدوز ومحمد جهان آرا.