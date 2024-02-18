طالت مؤيدي نافالني.. أكبر حملة اعتقالات في روسيا منذ عامين
اعتقلت السلطات الروسية أكثر من 400 شخص خلال فعاليات شهدتها 32 مدينة روسية منذ وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني، ألد خصوم الرئيس فلاديمير بوتين في الداخل، حسبما أعلنت منظمة "أو.في.دي-إنفو" الحقوقية.
وذكرت وكالة "رويترز" أن تلك "أكبر موجة من الاعتقالات في الأحداث السياسية في روسيا منذ سبتمبر/ أيلول 2022 عندما احتجزت السلطات أكثر من 1300 شخص خلال مظاهرات ضد "التعبئة الجزئية" لجنود الاحتياط من أجل الحملة العسكرية في أوكرانيا".
وأعلنت مصلحة السجون الروسية أن نافالني، وهو محام سابق عمره 47 عامًا، سقط مغشيًّا عليه وتوفي بعد جولة تريض في مستعمرة (بولار وولف) العقابية في القطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة السجن لمدة 30 عاما.
وقالت (أو.في.دي-إنفو) المعنية بحرية التجمع في روسيا، إن مدينتي سان بطرسبرج وموسكو، اللتين يحظى فيهما نافالني بدعم كبير، شهدتا أكبر عدد للاعتقالات. وأضافت أنه حتى مساء أمس السبت تم اعتقال أكثر من 200 في سانت بطرسبرغ.
وكانت دول غربية عدة انتقدت تعامل السلطات الروسية مع المعارضين، إثر الإعلان عن وفاة نافالني الذي يُعد أبرز معارضي الكرملين.