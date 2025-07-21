"كارثة شاملة".. ميزانية 2026 تفجر غضب النقابات في فرنسا

انتقدت الأمينة العامة للاتحاد الفرنسي للعمل، ماريليز ليون بشدة مشروع الميزانية التي تعدها الحكومة الفرنسية لسنة 2026.

وطالت انتقادات النقابية الفرنسية مشروع إصلاح التأمين ضد البطالة الذي تدافع عنه الحكومة، معتبرة أنه سيؤدي إلى "مذبحة كاملة" لطالبي العمل، وفق ما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة تعيش النقابات الفرنسية حالةً من التوتر منذ أن قدّم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خطته في 15 يوليو/تموز لخفض ديون فرنسا و"حثّ العمال على العمل أكثر".

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ووصفت ليون سياسة الحكومة بأنها "جائرة للغاية"، وقالت إنها ستُسبب "كارثةً شاملة" بمشروعها الجديد لإصلاح تأمين البطالة.

وقالت الصحيفة الفرنسية إنّ مختلف المنظمات النقابية تشاطر ليون هذا الموقف وابدت غضبها من مشروع الحكومة.

ووفق "لوموند" فإن "تصريحات ليون تكتسب أهمية خاصة لأنها جاءت مباشرةً بعد اجتماعها الفردي صباح الاثنين مع وزير العمل أستريد بانوسيان-بوفيه، الذي دعاها لحضور اجتماع لبدء التحضير للمفاوضات الثلاث التي أعلنت عنها الحكومة في 15 يوليو/تموز.

وتتركز المفاوضات حول إلغاء عطلتين رسميتين، إلى جانب تلك المتعلقة بتشديد قواعد تعويض الباحثين عن عمل، والمفاوضات الرامية إلى تحسين أداء سوق العمل.