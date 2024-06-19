هل تغيّر باريس سياساتها تجاه أوكرانيا بعد الانتخابات؟

قال تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة في فرنسا تحظى بمتابعة موسكو التي لا تخفي أملها في فوز اليمين المتطرف، لكن التقرير أكد أنه من غير المرجح حدوث تغييرات كبرى في السياسات الفرنسية تجاه الملف الروسي الأوكراني.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك جهتين سياسيتين في فرنسا تؤيدان موسكو، هما التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب "فرنسا الأبية" من أقصى اليسار، لكنها استبعدت أن يكون هناك تغير حقيقي في السياسات الفرنسية تجاه دعم أوكرانيا.

علاقات وثيقة

وتحتفظ مارين لوبان، ابنة مؤسس التجمع الوطني، التي استقبلها فلاديمير بوتين في عام 2017، بعلاقات وثيقة منذ فترة طويلة مع موسكو، التي قدمت التمويل للحزب، لا سيما في شكل قرض عام 2014.

ووفق التقرير الفرنسي يقول جوردان بارديلا زعيم الحزب اليميني المتطرف إنه يريد مواصلة دعم كييف، لكنه يصر قبل كل شيء على "الخطوط الحمراء" لتجنب أي تصعيد مع موسكو، حيث تظل "التوجهات الموالية لروسيا أساسية بالنسبة للحزب".

وفي الكرملين، أشار دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إلى أن بلاده تتابع عن كثب "ديناميكيات الأحزاب اليمينية التي تكتسب شعبية"، في أوروبا وفرنسا.