"تكميم فم" ترامب.. مهمة ميرشان المستحيلة



يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لخوض معركة من نوع خاص مع شخص جديد على مدار شهور قادمة، ستكون فترة محاكمته بعد أن وجه له المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ لائحة اتهام جنائية.

الرجل الجمهوري القوي بات اليوم في صدام مباشر مع القاضي خوان ميرشان، الذي قد يجد نفسه مضطرا إلى إصدار أوامر تصل حد "تكميم" فم ترامب لمنعه من استخدام الخطاب التحريضي الذي بدأه فور تنبؤه بتوجيه اتهام جنائي له واحتمال توقيفه.