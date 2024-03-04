بعد هجوم أوديسا.. زيلينسكي يطالب بالرد على "الشر الروسي"‎

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، العالم إلى مساعدة كييف على هزيمة "الشر الروسي"، في وقت ارتفعت فيه حصيلة قتلى غارة روسية بمسيّرة على أوديسا إلى 12 قتيلاً.

وقصفت مسيّرة روسية مبنى سكنياً في المدينة الساحلية الجنوبية، السبت، ما أدى إلى تدمير طبقات عدة جزئياً ومقتل 12 شخص بينهم 5 أطفال منهم طفلان يقلّ عمرهما عن عام واحد.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر تطبيق تلغرام "قُتل أطفال: مارك الذي لم يبلغ الثالثة حتى، يليزافيتا التي تبلغ ثمانية أشهر وتيموتي الذي يبلغ أربعة أشهر. الأطفال الأوكرانيون هم أهداف عسكرية لروسيا".

وأفاد مسؤولون محليون بأنّهم يتوقّعون ارتفاع عدد الضحايا، مشيرين إلى أنّه لا يزال هناك أشخاص في عداد المفقودين.

وكان زيلينسكي قد ناشد حلفاء كييف الغربيين السبت توفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، مع استمرار روسيا في قصف بلاده بمسيّرات وصواريخ وبنيران المدفعية في السنة الثالثة للحرب.

وتتخذ أوكرانيا موقفاً دفاعياً في المعارك، بعدما حقّقت روسيا مكاسب على الخطوط الأمامية مؤخراً.

وأفادت وزارة الداخلية الأوكرانية، بشكل منفصل، بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في منطقة خيرسون في جنوب البلاد.

ولا يزال المسعفون يواصلون عمليات البحث تحت الأنقاض بعد أكثر من 36 ساعة على الغارة، على الرغم من إعلان زيلينسكي توقف عمليات البحث والإنقاذ.