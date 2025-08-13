بعد إعلان بولندا توقيف جاسوس.. كازاخستان تؤكد احتجاز أحد دبلوماسييها

أكدت وزارة الدفاع الكازاخستانية، الأربعاء، توقيف أحد موظفيها في بولندا، التي أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، توقيف مواطن أجنبي متهم بالتجسس.

وقالت الوزارة الكازاخستانية، عبر تطبيق تيليغرام، إنها تؤكد "توقيف موظف في مكتب الملحق العسكري الكازاخستاني من قبل سلطات إنفاذ القانون البولندية".

وكان جهاز الأمن البولندي ذكر سابقًا أن "مواطنًا من إحدى الدول الآسيوية التي أسست بعد سقوط الاتحاد السوفياتي" أوقف في 30 يوليو/تموز.

وأضاف الجهاز في بيان آنذاك: "تم التعرف عليه كضابط في الاستخبارات العسكرية يعمل تحت غطاء دبلوماسي في دولة أوروبية".

وتابع: "قام بأنشطة استخباراتية هددت أمن جمهورية بولندا والهياكل العسكرية المتحالفة معها"، مضيفًا أنه وُضع قيد التوقيف لمدة ثلاثة أشهر.

ولم يُجب جهاز الأمن البولندي فورًا على ما إذا كان الرجل المعني هو موظف وزارة الدفاع الكازاخستانية، بحسب "فرانس برس".