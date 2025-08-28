"تجسس مباشر".. طائرات روسية تراقب طرق الأسلحة الأمريكية في ألمانيا

قال مسؤولون أمريكيون وغربيون إن روسيا أو وكلاءها يستخدمون طائرات استطلاع دون طيار فوق الطرق التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لنقل الإمدادات العسكرية عبر شرق ألمانيا.

وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الطائرات الروسية تجمع معلومات استخباراتية يمكن استخدامها لدعم "الحملة" التي يشنها الكرملين ومساعدة قواته في أوكرانيا.

وتتركز هذه الرحلات، بحسب "نيويورك تايمز"، في ولاية تورينجيا الألمانية، حيث تُنقل الأسلحة والإمدادات عبر طرق لوجستية حيوية إلى بولندا ومنها إلى أوكرانيا.

وأكد مسؤولون أمريكيون وألمان أن هذه الأنشطة تهدف إلى رصد حركة الإمدادات، مما يوفر لروسيا بيانات استخباراتية عن طبيعة الأسلحة وآليات نقلها.

وأشار سيث جونز، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى أن هذه العمليات تمثل "تجسساً مباشراً" يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الروسي في أوكرانيا من خلال معرفة تفاصيل الأسلحة التي سيواجهها.

أخبار ذات علاقة روسيا: مهتمون بمحادثات السلام لكننا سنواصل ضرب أوكرانيا

وعلى الرغم من تراجع أعمال التخريب الروسية هذا العام مقارنة بالذروة التي شهدتها في 2023، فإن التهديد لا يزال قائماً، فقد شهدت أوروبا خلال السنوات الماضية هجمات نُسبت إلى روسيا، شملت حرائق في مستودعات بريطانية، هجوماً على سد في النرويج، ومحاولات لقطع كابلات بحر البلطيق.

وهذه العمليات، وفقاً للمسؤولين، تهدف إلى تقويض الدعم الأوروبي لكييف وجلب الحرب إلى قلب القارة، ومع ذلك، أدت الإجراءات الأمنية المشددة وجهود الاستخبارات الغربية إلى تقليص هذه الأنشطة، إذ سُجلت أربع حوادث تخريب فقط في النصف الأول من 2025، وفقًا لتقرير جونز.

وفي مايو/ أيار الماضي، أدّت معلومات استخباراتية أمريكية إلى اعتقال ثلاثة أوكرانيين في ألمانيا وسويسرا بتهمة التخطيط لعمليات تخريب مرتبطة بروسيا، شملت محاولة إرسال متفجرات عبر طائرات شحن.

وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي في برلين أن هذه "المؤامرة" استهدفت البنية التحتية اللوجستية، دون توضيح ما إذا كانت الأهداف في أوكرانيا أو داخل ألمانيا.

من جانبها، عززت ألمانيا دفاعاتها المضادة للطائرات دون طيار حول القواعد العسكرية، إذ يُعد تحليق هذه الطائرات خطراً أمنياً كبيراً، في حين تشير تقارير إلى أن بعض الطائرات المستخدمة إيرانية الصنع، مع احتمال إطلاقها من سفن في بحر البلطيق.

وعلى الرغم من نفي الكرملين، عبر المتحدث دميتري بيسكوف، لهذه التقارير ووصفها بـ"الخدع الصحفية"، يرى المسؤولون الغربيون أن روسيا لا تزال قادرة على تجنيد أفراد لتنفيذ هجمات تخريبية.

ويُحذر الخبراء من أن المعلومات التي تجمعها هذه الطائرات قد تُستخدم مستقبلًا لتكثيف العمليات التخريبية إذا قررت روسيا التصعيد.