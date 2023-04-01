الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 من جنوده برصاص مهاجمين من إيران

قال الجيش الباكستاني، اليوم السبت، إن مهاجمين من إيران قتلوا أربعة من جنود الدوريات الحدودية الباكستانية.

وأضاف الجيش في بيان "هاجمت مجموعة إرهابيين تنشط من الجانب الإيراني دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية على الحدود الباكستانية الإيرانية".