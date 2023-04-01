الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 من جنوده برصاص مهاجمين من إيران
قال الجيش الباكستاني، اليوم السبت، إن مهاجمين من إيران قتلوا أربعة من جنود الدوريات الحدودية الباكستانية.
وأضاف الجيش في بيان "هاجمت مجموعة إرهابيين تنشط من الجانب الإيراني دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية على الحدود الباكستانية الإيرانية".
وذكر الجيش، أن السلطات الباكستانية تجري اتصالات مع إيران لبحث سبل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتقول جماعات قومية متمردة تنتمي لعرق البلوخ في المنطقة إنها تقاتل من أجل نصيب أكبر في الموارد الإقليمية. وتنشط جماعات البلوخ على جانبي الحدود.