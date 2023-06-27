500 مليون دولار مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، وذلك لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحزمة ستشمل مركبات أرضية منها مركبات برادلي القتالية وناقلات أفراد مدرعة من طراز سترايكر وذخائر.