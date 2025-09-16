ملك إسبانيا يندد بالمعاناة "المروعة لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

دان ملك إسبانيا، فيليبي السادس، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى مصر، "المعاناة التي تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة و"الأزمة الإنسانية التي لا تُحتمل".

وقال الملك فيليبي السادس، في خطاب بثه التلفزيون الإسباني العام: "تحولت الحلقة الأخيرة من هذا النزاع، إلى أزمة إنسانية لا تُحتمل، ومعاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء ودمار كامل لقطاع غزة".

وتشهد العلاقات بين مدريد وتل أبيب توترًا ملحوظًا بسبب الحرب على غزة، حيث قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنها تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، للاحتجاج على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، حول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

ووصف ساعر على منصة "إكس"، أمس الاثنين، رئيس الوزراء الإسباني بأنه "معاد للسامية وكاذب"، وذلك بعد أن دعم رئيس الوزراء الإسباني احتجاجات حاشدة مناصرة للفلسطينيين في مدريد، أدت إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق للدراجات.

واتّهم ساعر رئيس الوزراء الإسباني بأنه "شجّع المحتجين على الخروج إلى شوارع" مدريد، ووقف المرحلة الأخيرة من طواف الدراجات، مضيفا "أن سانشيز وحكومته عار على إسبانيا".

وفي وقت سابق من هذا الإسبوع، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوما حادا على نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، متهما إياه بالتهديد بـ"الإبادة الجماعية".





