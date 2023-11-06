فرنسا ترسل 3 طائرات مساعدات لغزة: لدينا 3 سفن في شرق المتوسط

قال مسؤولون كبار الأحد، إن 54 طنا من المساعدات الفرنسية لغزة وصلت إلى مصر في مطلع هذا الأسبوع على متن ثلاث طائرات، وإن فرنسا لديها ثلاث سفن تابعة للبحرية في شرق البحر المتوسط ​​جاهزة للتعامل مع مستجدات الوضع.

جاءت هذه الإعلانات في الوقت الذي دعت فيه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة إلى الدوحة إلى "هدنة إنسانية فورية" وحذرت من السماح بانتشار الصراع في المنطقة.