وكالة الأناضول: الزلزال يبعث الدفء بعلاقات تركيا واليونان

سلّطت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، في تقرير لها حمل عنوان "الزلزال يبعث الدفء بعلاقات تركيا واليونان"، الضوء على التغييرات التي طرأت في العلاقة بين أنقرة وأثينا بعد الكارثة المدمرة.

وقالت الوكالة إن "كارثة الزلزال المدمر أحدثت تغييرا لافتا في علاقة تركيا مع اليونان، حيث تحولت المياه الإقليمية التي تكمن في قلب نزاعات البلدين منذ عقود إلى قنوات للتعبير عن الأخوة والتضامن".