وكالة الأناضول: الزلزال يبعث الدفء بعلاقات تركيا واليونان
سلّطت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، في تقرير لها حمل عنوان "الزلزال يبعث الدفء بعلاقات تركيا واليونان"، الضوء على التغييرات التي طرأت في العلاقة بين أنقرة وأثينا بعد الكارثة المدمرة.
وقالت الوكالة إن "كارثة الزلزال المدمر أحدثت تغييرا لافتا في علاقة تركيا مع اليونان، حيث تحولت المياه الإقليمية التي تكمن في قلب نزاعات البلدين منذ عقود إلى قنوات للتعبير عن الأخوة والتضامن".
وأشارت إلى متطوعين يونايين ذهبوا إلى تركيا للبحث عن ناجئن تحت الأنقاض، مبينة أن 35 فردا ضمن فرق البحث والإنقاذ اليونانية يعملون في ولاية قهرمان مرعش التركية، منذ وصولهم ليلة السبت الماضي في رحلة من أثينا استغرقت نحو 30 ساعة.
وأردفت أن "هؤلاء المتطوعين أبحروا إلى تركيا عبر المياه الإقليمية في بحر إيجة الذي كان مصدرا مستمرا للتوترات البحرية بين أنقرة وأثينا".
وكثيرًا ما شهدت المياه الإقليمية بين تركيا واليونان توترات بشأن السيادة البحرية، إلى جانب إعادة أثينا مهاجرين غير نظاميين بشكل مستمر إلى تركيا، لكن مأساة الزلزال غيرت مناخ العلاقات بين البلدين، وفق المصدر ذاته.
حراك دبلوماسي
ولفت إلى الاتصالات التي تلقاها المسؤلون الأتراك من نظرائهم اليونايين، الذين قدموا تعازيهم وتضامنهم مع تركيا في هذه الكارثة، من رأسها الاتصال بين رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
ويوم الأحد الفائت، كان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أول دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى يقوم بزيارة تضامنية إلى تركيا، وتفقد الدمار في ولاية هطاي برفقة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بحسب "الأناضول".
وقال ديندياس إنه "على تركيا واليونان ألا تنتظرا زلزالا آخر لإزالة الأسوار" بينهما، فيما أكد تشاووش أوغلو أن زيارة نظيره اليوناني "مهمة" لعلاقات البلدين.
وتابع: "يمكن أن تكون هناك مشاكل بين البلدين. وثمة مشاكل لم نستطع حلها مع اليونان، وأحيانا نشهد توترا في العلاقات، إلا أننا أصبحنا دولتين تلتقيان في الأوقات الصعبة".
وارتفع عدد وفيات الزلزال إلى نحو 32 ألفا، فيما تم إجلاء نحو 196 ألف شخص من الولايات المنكوبة، بحسب السلطات التركية أمس الثلاثاء.